Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylülerin sorunlarını dinledi

SİİRT (İHA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Baykan ilçesine bağlı Sarıdana köyünü ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinlemeye ve ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam ediyor. Köy meydanında muhtar Bekir Çarboğa ve köy sakinleri tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorun, talep ve beklentilerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, iletilen taleplerin imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için talimat verdi. Köy ziyaretleri sırasında alanda karşılaştığı çocukların ilgi ve sevgisiyle de karşılaşan Vali Hacıbektaşoğlu, sohbet ettiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Baykan ilçesine bağlı, Çaykaya, Gündoğdu, Dilektepe, Dokuzçavuş, Narlıyurt ve Sarıdana köy gurup yolunda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Hacıbektaşoğlu, Baykan ilçesine bağlı köy gurup yollarını kapsayan 18 kilometrelik köy yolu sanat yapıları ve asfalt sathi kaplama yapım işinin Köydes projeleri kapsamında ve il özel idaresinin katkılarıyla tamamlanarak, halkın hizmetine girdiğini belirtti.

Vali Hacıbektaşoğlu, kırsalda yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sağlamak, refah düzeylerini yükseltmek için devletin her türlü imkanı seferber ettiğini sözlerine ekledi. - SİİRT

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