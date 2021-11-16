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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde incelemelerde bulundu

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde incelemelerde bulundu

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Pervari ilçesinin Doğan, Yapraktepe ve Düğüncüler köylerini ziyaret etti.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Pervari ilçesinin Doğan, Yapraktepe ve Düğüncüler köylerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hacıbektaşoğlu, Doğan köyünde vatandaşlarla bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Pervari-Doğan kara yolundaki çalışmaları denetleyen Hacıbektaşoğlu, Doğan-Yapraktepe köylerindeki yol kontrol noktasında görevli güvenlik korucuları ile görüştü.

Vatandaşlarla da görüşen Hacıbektaşoğlu, iletilen sorunların çözüleceğini belitti.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Hacıbektaşoğlu, bölgede huzur ve güven ikliminin oluşmasıyla köylerde yaşam kalitesinin yükseldiğini söyledi.

Hacıbektaşoğlu'na ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan ve AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç da eşlik etti.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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