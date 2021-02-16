Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu Kovid-19 aşısı oldu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı yaptırdı.

Siirt'te aşı çalışmalarının Sağlık Bakanlığının belirlediği takvime göre yürütüldüğünü belirten Hacıbektaşoğlu, il genelinde 5 bin 336 vatandaşın aşı olduğunu söyledi.

Aşılamanın sorunsuz devam ettiğini Siirt'te sırası gelen vatandaşların aşı olması çağrısında bulunan Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız e-nabız uygulamasındaki durumdan aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilirler. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmak üzere Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), ALO 182 ve Aile Sağlığı Merkezlerine başvurarak aşılarını rahatlıkla yaptırabilirler. Tüm vatandaşlarımızın güven içerisinde aşı olmaları en büyük temennimizdir. Salgınla mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarına ve kısıtlamalara mutlaka herkes uymalıdır. Süreci büyük bir özveriyle yürüten sağlık çalışanlarına ve salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz