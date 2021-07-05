Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu Kapıtepe Askeri Üs Bölgesinde incelemede bulundu

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinin Ormanbağı Köyündeki Kapıtepe Askeri Üs Bölgesinde incelemede bulundu.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinin Ormanbağı Köyündeki Kapıtepe Askeri Üs Bölgesinde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hacıbektaşoğlu beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile üs bölgesinde askerle bir araya geldi.

Yetkililerden bilgi alan Hacıbektaşoğlu, halkın huzur ve güvenliği için zor şartlarda, gece gündüz demeden büyük fedakarlıkla görevini kahramanca yürüten güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Hacıbektaşoğlu daha sonra yapımı devam eden Ormanbağı güvenlik yolunu inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yayladaki vatandaşların sorunlarını da dinleyen Hacıbektaşoğlu, çocuklara hediyeler verdi.

Hacıbektaşoğlu'na ziyaretlerinde Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz