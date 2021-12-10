Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, İl İnsan Hakları Kurulu üyelerini kabul etti
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla İl İnsan Hakları Kurulu üyelerini kabul etti.
SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla İl İnsan Hakları Kurulu üyelerini kabul etti.
Vali Yardımcısı Samet Öztürk başkanlığındaki kurul üyeleri, ziyarette Hacıbektaşoğlu'na çiçek verdi.
Hacıbektaşoğlu, makamda gerçekleşen görüşmede kurulun çalışmalar halkında bilgilendirildi.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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