Vali Hacıbektaşoğlu, Güvenlik Yollarında İncelemelerde Bulundu

PERVARİ, SİİRT (Habermetre) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, il genelinde tamamlanan ve yapımı devam eden güvenlik yollarında incelemelerde bulundu.

Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucu terörden arındırılan bölge, artık yatırımlarla adından söz ettiriyor. Terör örgütünün yıllarca engellemeye çalıştığı yol çalışmalarına ağırlık verilen bölgede geçit vermez dağlarda ulaşımı kolaylaştırmak için yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

"Ekindüzü-İğneli Güvenlik Yolu Hizmete Girdi"

İlk olarak Pervari ilçesine bağlı Ekindüzü, Tuzcular, Yeniaydın, İğneli ve Gürzova Köyleri arasında yapımı tamamlanan güvenlik köy yolunda incelemelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu firma yetkilisinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Limak yüklenici firma tarafından yapımı devam eden 45 Km uzunluğundaki Siirt ve Şırnak'ın yanı sıra Van ili arasındaki ulaşımın sağlanmasında önemli rol oynayacak 5'i Siirt sınırında, 7'si Şırnak il sınırında olmak üzere 12 tünelin yer alacağı 17, 5 km'si tünel olan 45 kilometre uzunluğundaki "Doğan -Şırnak Yolu ve Tünel Projesi" çalışmalarını yerinde inceleyerek, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yol incelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Hacıbektaşoğlu " Bu gün Pervari ilçemize bağlı Ekindüzü, Tuzcular, Yeniaydın, İğneli ve Gürzova yol inşaatlarını inceledik. 22. 5 km uzunluğundaki yol, kılçıkları ile beraber yaklaşık 30 km'lik bu güvenlik yolu tamamlanarak hizmete girmiştir. Daha sonra Doğan- Pervari güvenlik yolu inşaatında incelemeler yaptık. Bu yol yaklaşık 53 km'lik bir yol. İnşallah önümüzdeki bahar aylarında 22-23 km'lik bir kısmı tamamlanmış olacak. Şu anda inşaat tüm hızıyla devam ediyor. Az önce Çemikariden Doğan'a gelirken Şırnak-Çemikari, Çatak-Van karayolu inşaatını kontrol ettik, yerinde inceledik. Yol ve tünel yapım inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Çok büyük yatırımlar bunlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız, Sayın Ulaştırma Bakanımız karayolları, bütün Siirt'in siyaseti Sayın Milletvekilimiz, İl başkanımız bütün kurumlarımızla birlikte, vatandaşımıza hizmet için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşımız huzur içerisinde arazisini işleyebiliyor. Nitekim az önce Çemikari Yaylasında bal sağım töreni yaptık. Refahımız bundan sonrada artacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " Dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun incelemelerine İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Pervari İlçe Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Av. Ekrem Olgaç, Belediye Başkanı Tayyar Özcan, İl Genel Meclis Başkanı Cangir Bayram ve diğer yetkiller katıldı.

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