Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu güvenlik, sağlık ve itfaiye çalışanlarının bayramını kutladı
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu güvenlik, sağlık ve itfaiye çalışanlarının bayramını kutladı

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu güvenlik, sağlık ve itfaiye çalışanlarının bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla jandarma ve polis güvenlik noktalarını, hastane ile itfaiye müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışan personelin bayramını kutladı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla jandarma ve polis güvenlik noktalarını, hastane ile itfaiye müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışan personelin bayramını kutladı.

Güvenlik güçleriyle bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, Ramazan bayramlarını kutlayarak bir süre sohbet etti. Vali Hacıbektaşoğlu, güvenlik güçlerinin, halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştığını dile getirdi. Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları ile Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin bayramını kutladı.

Vali Hacıbektaşoğlu'na İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay eşlik etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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