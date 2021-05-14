Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu güvenlik, sağlık ve itfaiye çalışanlarıyla bayramlaştı
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu güvenlik, sağlık ve itfaiye çalışanlarıyla bayramlaştı

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu güvenlik, sağlık ve itfaiye çalışanlarıyla bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Recep Çelik - Haberler | Güncel

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla jandarma ve polis güvenlik noktalarını, hastane ile İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla jandarma ve polis güvenlik noktalarını, hastane ile İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile jandarma ve polis noktalarını ziyaret ederek, ekiplerinin bayramını kutladı.

Nöbet defterini imzalayan Hacıbektaşoğlu, güvenlik güçlerinin, halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları ve hastalar ile Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü personelinin bayramını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik

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