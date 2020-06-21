Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, güvenlik güçleri ve sağlıkçıları ziyaret etti
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, güvenlik güçleri ve sağlıkçıları ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, görev başındaki polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, güvenlik güçleri ve sağlıkçıları ziyaret etti
21.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:16

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, görev başındaki polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Kentin belirli noktalarında görev yapan jandarma ve emniyet ekiplerini ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, güvenlik güçlerine tatlı ikram etti, babalar gününü kutladı.

Daha sonra Siirt Devlet Hastanesinde çalışan sağlıkçıları ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlıkçıların pandemi döneminde özveriyle çalıştığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Türkiye sağlıkçılara minnettar. Salgın döneminde canlarını ortaya koyarak görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum." dedi.

Hacıbektaşoğlu, buradan Siirt İtfaiye Müdürlüğü'ne geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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