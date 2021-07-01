Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, gençlik merkezini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, gençlik merkezini ziyaret etti

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, gençlik merkezini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, gençlik merkezini ziyaret etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, gençlik merkezini ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit Cartı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı merkezde gençlerle bir araya geldi.

Kurslarla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, gençlerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtti.

Gençleri iyi bir geleceğe hazırlamak ailelerinin ve devletin öncelikli hedefi olduğunu dille getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Spor, kültür ve sanat faaliyetlerle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıktan korumanın en güzel yoludur. Devletimiz özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği birçok spor yatırımı ile gençlerimizin aydınlık geleceğine ışık tutmaktadır. Burada eğitim gören gençlerimize sağlıklı ve başarılı bir gelecek diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Cristiano Erol Bulut Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, gençlik merkezini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 14:51:03. #1.15#

title