Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu gazetecilerle buluştu Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hecıbektaşoğlu ildeki yerel ve yaygın basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hecıbektaşoğlu ildeki yerel ve yaygın basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Hacıosmanoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda kentin sorunları ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

İl genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı her türlü tedbirin alındığını, vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmesi çağrısında bulunan Hacıbektaşoğlu, İl Pandemi Kurulu olarak da her türlü tedbirin aldığını, Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeri için de belediye meclisinde karar alınacağını söyledi.

Güres Caddesi'nin iyileştirilmesi için de kapsamlı bir düzenleme planladıklarını, düzenlemenin vatandaşların ve esnafın talepleri doğrultusunda yapılacağı kaydeden Hacıbektaşoğlu, yaşanılır bir Siirt için orta, kısa ve uzun vadede çalışma başlatılacağını belirtti.

Kaynak: AA