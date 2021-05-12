Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu Garnizon Şehitliğini ziyaret etti
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Garnizon Şehitliğini ziyaret etti, şehit kabirlerine karanfil bıraktıHacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla Garnizon Komutanlığında düzenlenen programa katıldı.
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Garnizon Şehitliğini ziyaret etti, şehit kabirlerine karanfil bıraktı
Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla Garnizon Komutanlığında düzenlenen programa katıldı.
Programda Müftülük görevlilerince Kur'an'ı Kerim okundu, dua edildi.
Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler daha sonra şehitliğe karanfil bıraktı.
Etkinlik, Zevye, Şeyh Süleyman ve Şeyh Musa mezarlıklarına yapılan ziyaretlerin ardından sona erdi.
Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz