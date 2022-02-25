Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu esnaf ve vatandaşları ziyaret etti - Haberler
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu Cumhuriyet Caddesi üzerine bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

SİİRT (İHA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu Cumhuriyet Caddesi üzerine bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, çarşı esnafı ile bir süre sohbet etti. Esnafların sattığı yöresel ürünleri hakkında da bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, esnafa bol kazanç diledi. Devlet vatandaş kucaklaşmasının önemine dikkat çeken Vali Hacıbektaşoğlu, "Kadim kentte bin yıldır devam eden huzur ve kardeşlik ikliminin daha da güçlendirilmesi, kentin daha yaşanılabilir bir konuma getirilmesi amacıyla vatandaşların görüş ve önerileri bizim için önemlidir" dedi. - SİİRT

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Caddesi, Esnaf, Siirt, Yerel, Haberler

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