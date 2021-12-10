Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Eruh ve Tillo'da incelemelerde bulundu

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh ve Tillo ilçelerini ziyaret etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, Eruh ilçesinin Bağgöze, Kalender, Kavakgülü, Yeşilören, Yokuşbağları, Kemerli ve Bağlıca köylerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Köylerin yol durumunu inceleyen Hacıbektaşoğlu, muhtarların taleplerini dinledi, sorunları ilgili birimlere aktardı.

Köylerin sorunlarının takipçisi olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve köyleri daha da cazip hale getirmek için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Hacıbektaşoğlu daha sonra merkez Kavaközü köyündeki 600 yıllık Mir Nasreddin Medrese ve Külliyesinde incelemede bulundu, eserin turizme kazandırılacağını aktardı.

Vali Hacıbektaşoğlu, Tillo ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesinde de incelemelerde bulundu.

Hassa Hatun Külliyesine yakın bölgede 40 dönüm alan üzerinde yapımına başlanan Millet Bahçesi inşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Hacıbektaşoğlu, Tillo'nun çok önemli bir hizmete kavuşacağını belirtti.

Hacıbektaşoğlu, "Siirt'in ardından Tillo ilçesinin de sosyo kültürel yaşamına değer katacak Millet Bahçesi projesinin inşaat yapımına başlandı. Yüzde 90'ı yeşil alandan oluşan projede çocuk oyun, oturma ve yeşil alanlar, kafeterya ve otoparkın olacağı güzel hizmet kısa sürede bitirilecek." dedi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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