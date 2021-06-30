Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, entegre fıstık işleme tesisinde incelemede bulundu
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, entegre fıstık işleme tesisinde incelemede bulundu

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, entegre fıstık işleme tesisinde incelemede bulundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, entegre fıstık işleme tesisinde incelemede bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, entegre fıstık işleme tesisinde incelemede bulundu.

Hacıbektaşoğlu, tesis müdürü Sinan Çelik'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kentin kalkınma lokomotifinin tarım ve hayvancılık olduğunu ifade eden Hacıbektaşoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin ortak yürüttüğü proje kapsamında hizmet veren tesisin Siirt için büyük bir kazanım olduğunu, belli bir işlemden geçirilen Siirt fıstığının marka değerinin her geçen gün arttığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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