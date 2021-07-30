Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Delta varyantına karşı uyarıda bulundu Açıklaması

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında katıldığı denetimde, "Vakalar hızlı bir şekilde tırmandı.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında katıldığı denetimde, "Vakalar hızlı bir şekilde tırmandı. Bunun yüzde 90'ı delta varyantı ve çok hızlı bulaşıyor." dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile İhsan Tan Bulvarı'nda denetimlere katıldı.

Aşı yaptırmayan vatandaşları mobil aşı uygulama noktalarına yönlendiren Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, artan vakalar nedeniyle hastanede hasta yoğunluğunun arttığını söyledi.

Hacıbektaşoğlu, aşılama oranının artırılması için ekiplerin son 3 haftadır sürekli sahada denetim yaptığını ifade ederek, "1 Temmuz'da kısıtlamaların kalkmasıyla salgın yokmuş gibi hareket edildi ve maalesef vakalar hızlı bir şekilde tırmandı. Bunun yüzde 90'ı delta varyantı ve çok hızlı bulaşıyor, yayılıyor. Gece-gündüz tüm ekiplerimiz sahada. Sadece denetim yapmıyorlar maske de dağıtıyorlar. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını tekrar tekrar denetliyoruz." diye konuştu.

Bir yandan 08.00'den 24.00'e kadar kalabalık cadde ve meydanlarda, merkez ilçe ve köylerde, hastanelerde, aile sağlık merkezlerinde yoğun bir şekilde aşılama çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Hacıbektaşoğlu, aynı zamanda denetim ekipleri ile vatandaşları aşıya teşvik ettiklerini aktardı.

Hacıbektaşoğlu, "Siirt'te salgınla mücadele çok iyi yerdeydi. Yine çok kısa zamanda inşallah vakaları düşüreceğiz. Bunu bireysel tedbirleri katı bir şekilde alarak düşüreceğiz. Hayatın her yerinde bu tedbirleri uygulayacağız. Salgının yayılmasını önleyeceğiz. İkincisi ve en önemli olan da aşılarımızı yaptırarak toplumsal bağışıklık oranına ulaşmamız lazım. Sağlık ekiplerine yapacağınız en büyük destek kurallara uymak ve aşı yaptırmak olacak." ifadelerini kullandı.

Tüm çabaların kısıtlamaların geri gelmemesi için olduğunu anlatan Hacıbektaşoğlu, vakaların düşmemesi durumunda tüm seçenekleri değerlendireceklerini kaydetti.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra Hakkı Akyüz Caddesi'nde mobil aşı çadırını ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz