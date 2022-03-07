Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'dan şehit ailelerine ziyaret - Haberler

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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'dan şehit ailelerine ziyaret

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'dan şehit ailelerine ziyaret

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, şehit ailelerini ziyaret etti.

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, şehit ailelerini ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ile şehit Mehmet Oktay ve şehit Mehmet Eren'in ailelerini ziyaret etti, yakınlarının taleplerini dinledi.

Şehit eşlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Hacıbektaşoğlu, vatan uğruna canını feda eden şehitlerin gönüllerde müstesna bir yeri olduğunu belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Hacıbektaşoğlu, "Aziz şehitlerimize ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Yakınları başımızın tacıdır. Dertleri derdimizdir. Kapımız ve gönlümüz kendilerine sonuna kadar açıktır. Devletimizin imkanları dahilinde kendilerine her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz." dedi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma, Siirt, Şehit, Güncel, Haberler

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