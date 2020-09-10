Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Covid-19 tedbirlerini denetledi
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Covid-19 tedbirlerini denetledi

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kent merkezinde denetimlerde bulundu.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Covid-19 tedbirlerini denetledi
10.09.2020 22:22 | Son Güncelleme: 10.09.2020 22:27

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kent merkezinde denetimlerde bulundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Sabit Semt Pazarı ve Güres Caddesi'ndeki işletmelerde denetimlerde bulunarak mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Hacıbektaşoğlu, vatandaşların kalabalık ortamlara girmemesini ve rehavete kapılmadan kurallara uymasını istedi.

Kentte, yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül'e kadar vaka sayılarını ciddi oranda düşürmeyi planladıklarını dile getiren Hacıbektaşoğlu, Türkiye genelinde yoğun bir denetimin devam ettiğini, Siirt'te de tüm ekiplerin 24 saat esasına göre denetim yaptıklarını söyledi.

Hacıbektaşoğlu, "Bugün Türkiye genelinde denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de Siirt'te her gün tüm ekiplerimiz 24 saat esasına göre her yerde denetimlerine devam ediyor. Az önce pazar yerini ve şehrimizin en işlek caddelerinden Güres Caddesi'nde bu denetimlere biz de iştirak ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan kurallara uymasını istirham ediyoruz" dedi.

Denetimlerde Hacıbektaşoğlu'na İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç da eşlik etti. - SİİRT

Kaynak: İHA

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