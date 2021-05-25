Ortadoğu'nun en büyük çinko izabe tesisi Siirt'te kuruluyor
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Ortadoğu'nun en büyük çinko izabe tesisi Siirt'te kuruluyor

Ortadoğu'nun en büyük çinko izabe tesisi Siirt'te kuruluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatını ziyaret etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatını ziyaret etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt Organize Sanayi Bölgesinde yapım inşaatı devam eden 'Lineer Metal Çinko Fabrikası' inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında Saha Müdürü M. Başar Şakar ve firma yetkililerinden bilgi alan Hacıbektaşoğlu, Türkiye'deki en büyük çinko yatırım tesisi, sosyo-ekonomik gelişimi ve kalkınmasında önemli bir itici güç olacağını dile getirdi. Tesisin montaj ve inşaat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Tesis inşaatı yüzde 75 oranında, tesisin tamamlanması halinde Ortadoğu'nun en büyük çinko izabe tesisi olacaktır. İlk fazı itibarıyla yıllık 50 bin ton külçe elde edilecek tesiste, ilk etapta bin kişiye de istihdam sağlayacaktır. Önümüzdeki yıllarda Siirt, özellikle enerji, madencilik, tarım ve hayvancılık ile turizm alanlarında cazibe merkezi haline gelecek. Binlerce gencimize istihdam sağlayacak, Siirt'imizin ekonomisine büyük bir katma değer katacak tesisin, diğer yatırımcılarımıza da örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu tesisin tamamlanması ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşrifleriyle açılışının yapılacağı ve ülke ekonomisine büyük bir tesis kazandırılmış olacaklarını söyledi. - SİİRT

Ortadoğu'nun en büyük çinko izabe tesisi Siirt'te kuruluyor
Ortadoğu'nun en büyük çinko izabe tesisi Siirt'te kuruluyor
Ortadoğu'nun en büyük çinko izabe tesisi Siirt'te kuruluyor
Ortadoğu'nun en büyük çinko izabe tesisi Siirt'te kuruluyor
Ortadoğu'nun en büyük çinko izabe tesisi Siirt'te kuruluyor
Ortadoğu'nun en büyük çinko izabe tesisi Siirt'te kuruluyor
Ortadoğu'nun en büyük çinko izabe tesisi Siirt'te kuruluyor
Ortadoğu'nun en büyük çinko izabe tesisi Siirt'te kuruluyor
Ortadoğu'nun en büyük çinko izabe tesisi Siirt'te kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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