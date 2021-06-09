Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Çemikare Yaylasını ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Çemikare Yaylasını ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Çemikare Yaylasını ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Pervari ilçesinin bazı köyleri ile Çemikare Yaylasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Pervari ilçesinin bazı köyleri ile Çemikare Yaylasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile terörden arındırılan yaylalarda hayvancılık yapan vatandaşları ziyaret etti.

Herekol dağı eteklerinde zengin akarsu kaynakları ve bitki örtüsünün olduğu yaylada kıl çadırda vatandaşlarla görüşen Hacıbektaşoğlu, onların sorunları dinledi.

Yayla ziyaretinin ardından ilçeye bağlı Sarıyaprak ve Doğan köylerini de ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, talepleri dinledi.

KÖYDES projesi kapsamında su deposu ve içme suyu isale hattı ile köy içi yollarda standartlara uygun parke çalışması yapılması için İl Özel İdaresi yetkililerine talimat veren Hacıbektaşoğlu, köylerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, huzur ve güvenin tesis edildiği bölgede vatandaşların üretime katkıda bulunduğunu bildirdi.

Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşların hayvancılıktan gelir sağlaması için tüm çabayı gösteriyoruz. Bugün gördük ki vatandaşlarımız bu hizmetlerden oldukça memnun. Yaylalarımız, meralarımız artık daha güzel ve daha huzurlu. Et ve süt verimi arttı. Vatandaşların birlik, beraberlik içerisinde huzurlu bir şekilde yaşaması için elimizden gelen tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz."

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Çemikare Yaylasını ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Çemikare Yaylasını ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Çemikare Yaylasını ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Çemikare Yaylasını ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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