Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu birim müdürleriyle değerlendirme yaptı
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu birim müdürleriyle değerlendirme yaptı

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu birim müdürleriyle değerlendirme yaptı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, belediye birim amirleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, belediye birim amirleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Hacıbektaşoğlu, belediye konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Siirt Belediyesinde devam eden çalışmaların yakın zamanda bitirileceğini söyledi.

Zengin turizm potansiyelinin bulunduğu Siirt'te devlet yatırımlarının da hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Şehrimize daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Kentin sosyal yaşamına renk katan Kızlar Tepesi Parkı'nı halkımızla buluşturduk. Güres Caddesi yenileme, 15 Temmuz Meydanı'nda devam eden genişletme ve peyzaj, Millet Bahçesi inşaatı, ilçe otogarı, mezbaha, yeni itfaiye hizmet binası ve Mezopotamya evleri mevkisinde çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tüm bu yatırım ve projeleri halkımızla buluşturacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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