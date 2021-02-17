Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Batman Valisi Şahin'i ziyaret etti
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Batman Valisi Şahin'i ziyaret etti

17.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:20
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Batman Valisi Şahin'i ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, Batman Valiliği ziyaretinde şeref defterini imzaladı, Şahin ile makamda görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, Hacıbektaşoğlu'na plaket verdi.

Hacıbektaşoğlu, ziyaretin ardından beraberinde Şahin ile 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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