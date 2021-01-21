Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Başhekim Vural'a ziyaret etti
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Başhekim Vural'a ziyaret etti

21.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:02
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Başhekim Vural'a ziyaret etti

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Selahattin Vural'ı ziyaret etti.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Selahattin Vural'ı ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, başhekimlikte gerçekleşen ziyarette Vural'a yeni görevinde hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Siirt'te sağlık alanında her geçen gün kalitenin arttığını belirten Hacıbektaşoğlu, hastane bünyesinde vatandaşlara sunulan hizmetlerde her türlü desteğin devam edeceğini aktardı.

Ziyarette, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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