Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Atatürk'ün Siirt'e gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Siirt'e gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu mesajında, Atatürk'ün birçok medeniyete ev sahipliği yapan, hoşgörü ve sevginin yoğrulduğu kadim kent Siirt'e teşriflerinin yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutladıklarını belirtti.

Siirt halkının dün olduğu gibi bugün de aynı şevk ve heyecanla Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmanın haklı gururunu yaşadığını aktaran Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Önderliğinizde verilen bağımsızlık mücadelesi, milletimizin makus talihini değiştirmiş, Cumhuriyet ile taçlanarak zafere ulaşmıştır. Mukaddes vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan şer odakları ve destekçilerinin her türlü hain planlarını bertaraf edecek güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Siirtliler olarak dün olduğu gibi bugün de milli birlik ve beraberlik içinde ülkemize ve milletimize hizmet için her koşulda var gücümüzle çalışma azim ve kararlılığındayız. Başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, istiklal savaşımızın tüm kahramanlarını ve bu toprakları bize vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm Siirtlilerin 14 Eylül Şeref Günü'nü kutluyorum."