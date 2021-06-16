Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu asfalt çalışmalarını denetledi

- Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu asfalt çalışmalarını denetledi Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Doğan Mahallesi'nde yürüttüğü asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

- Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu asfalt çalışmalarını denetledi

SİİRT - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Doğan Mahallesi'nde yürüttüğü asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Doğan Mahallesi'nde kapalı spor salonu caddesi ile Emniyet Müdürlüğü arkasında imara açılan 820 metre uzunluğundaki iki caddeyi Siirt Eruh çevre yoluna bağlayan bölümde sıcak karışımlı bitümlü asfalt kaplama çalışmalarını inceledi. Siirt'e hizmetin en güzelini ve en kalitelisini vermeye çalıştıklarını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, bu yıl 100 bin ton asfalt serimi ve 150 bin metrekare beton kilit parke taşı ve kaldırım döşeme hedefine adım adım ilerlediklerini söyledi. Fen İşleri ekiplerinin mahalledeki sıcak asfalt çalışmaları hakkında da bilgi alan Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu, çalışmaları yürüten saha ekibine işlerinde kolaylıklar diledi ve özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti. Vali Hacıbektaşoğlu, "Siirt'imiz için hizmetin en güzelini ve en kalitelisini vermeye çalışıyoruz. Asfalt sezonu bitmeden Siirt Belediyesi olarak bu yıl koyduğumuz 100 bin asfalt serimi ve 150 bin metre kare beton kilit parke taşı ve kaldırım döşeme hedefimize de adım adım ilerliyoruz. Amacımız vatandaşımız mahalle sakinlerine daha sağlıklı ve konforlu bir ulaşım sunmak. Bunun için çok çalışmaya ve hemşehrilerimize hizmetin en güzelini vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz