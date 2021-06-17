Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi.

Hacıbektaşoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Doğan ve Conkbayır mahallelerinde yapımı devam eden alt yapı ve parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İmara açılan yollarda çalışmalarının aksatılmadan sürdürüldüğünü dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Kentte hedeflenen 150 bin metrekare parke döşeme ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor. İmara açılan yeni yollarımız ile yıpranmış ve alt yapısı bozulmuş yerleri hızlı bir şekilde yeniliyoruz. Güzel ve daha yaşanılabilir bir kent inşa etmek için ekiplerle sürdürülen çalışmaları sabırla bekleyen vatandaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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