Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i kabul etti Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i kabul etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacıbektaşoğlu, dünya genelinde önemli görevler yapan AA'nın Siirt'in tanıtımına da önemli katkılar sunduğunu söyledi. AA'nın kentin tanıtımında da önemli katkılar sunduğunu kaydeden Hacıbektaşoğlu, AA çalışanlarına başarılar diledi. AA'nın çalışmaları hakkında Vali Hacıbektaşoğlu'na bilgi veren Gültekin de, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu. Gültekin, ziyaretin sonunda Hacıbektaşoğlu'na AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi. Kaynak: AA