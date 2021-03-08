Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:14
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, açıklamada, kadınların hayatın her alanında var olması, güçlenmesi ve sesini duyurmasının ülkenin hedeflerine ulaşmasının garantisi olduğunu belirtti.

Devletin, tüm kurum ve kuruluşlarıyla her daim kadınların yanında olduğunu ifade eden Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"İnsani hasletlerin timsali olan kadınlarımız ve annelerimiz daima özverinin, sevginin ve yetiştirdikleri nesillerle zengin medeniyetimizin oluşum kaynağı olmuşlardır. Peygamber Efendimiz (sav) 'cennet annelerin ayakları altındadır' sözüyle yüce dinimizin özellikle anne olan kadına ne kadar önem ve saygınlık verdiğini göstermiştir. Kadınlarımızın maruz kaldığı şiddet olayları hepimizi derinden üzmekte ve toplumumuzu yaralamaktadır. Bir insanlık suçu olarak gördüğümüz kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti kınıyorum. İlgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve bütün bireylere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere sevginin, şefkatin ve hoşgörünün kaynağı olmuş tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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