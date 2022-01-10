Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haberler
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hacıbektaşoğlu, Siirt Kızlar Tepesi Parkı'nda düzenlenen programda, gazetecilerle görüştü, onların bu anlamlı gününü kutladı.

Yürütülen çalışmalarda her zaman basının desteğini gördüklerini ifade eden Hacıbektaşoğlu, gazetecilerin daha iyi koşullarda faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli adımların atılmasını umut ettiklerini belirtti.

Hacıbektaşoğlu, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini ilke edinmiş, basın meslek kurallarına uyan tarafsız bir basının toplumsal gelişmenin sağlanmasında önemli rol olduğunu aktardı.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

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AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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