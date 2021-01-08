Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

08.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:31
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, şeffaf, demokratik, açık bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birinin özgür ve tarafsız basının varlığı olduğunu belirtti.

Basının önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Basınımız, görevini yaparken hukukun evrensel değerleri doğrultusunda doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesi ve demokratik istikrarın ve hukuk düzeninin devamlılığı için çalışmalarını fedakarca sürdüren basın mensuplarımızın gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. Toplumun aydınlatılması, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi yolunda önemli bir görevler yürüten ve fedakarca çalışan basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin ortak görevidir. İlimizde görev yapan yerel, yaygın tüm medya çalışanları, ilimizin sahip olduğu sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerin korunup geliştirilmesinde gayret göstermekte, ilimizin her alanda gelişmesine, kalkınmasına ve büyümesine mesleki imkanlarını kamuoyuna sunarak, katkıda bulunmaktadırlar. Değerli basın çalışanlarının, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına meslek hayatlarında, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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