Siirt Valisi Atik, yerli otomobile talip oldu

27.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:24

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobil projesine talip oldu.

Vali Atik, Twitter'dan, 56 0001 plakalı ve flamalı yerli otomobili paylaşarak, yerli otomobilde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Valilik makam aracını yerli otomobil ile değiştireceğini açıklayan Atik, "Yerli ve milli gururumuz olan yerli otomobilin banttan indirilmeye başlanacağı andan itibaren bu otomobilimizi valilik makam aracı olarak kullanacağız. Yerli otomobilimizin vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA