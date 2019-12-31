Siirt Valisi Atik yeni yıl dolayısıyla şehit ailesini, asker ve polisleri ziyaret etti

31.12.2019 23:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:25

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, yeni yıl dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti, güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Beraberinde Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Şirvan Kaymakamı Memiş İnan ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Atik, burada askerlerle yemek yedi.

Bir askere sürpriz yaparak ailesiyle telefonda görüştüren Atik, aileye, çocuklarının emin ellerde olduğunu belirtti.

Köy kahvehanesinde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet eden Atik, terör örgütü PKK'nın bitme noktasına gelmesiyle bölgeye huzur geldiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik son dönemde çok başarılı operasyonlar düzenlediğini belirten Atik, şöyle devam etti:

"Bu topraklar büyük acılar yaşadı. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın. Biz öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki bunun bir bedeli var. Bu toprakları biz böyle vatan yaptık. Yeri geldiğinde hepimiz bu topraklar için canımızı, kanımızı vermeye hazırız. Hain terör örgütü PKK, çocuk, yaşlı demeden katletti. Bakın şanlı ordumuz Barış Pınarı Harekatı'na katıldı. O kadar terörist etkisiz hale getirdi ama bir tek sivilin burnu bile kanamadı. Dünyada bunun benzeri yok. Biz böyle bir milletiz. Bizde millet kavramı çok geniştir. Türk milletinin içinde benim Kürt, Laz, Arap ve Çerkez kardeşim var. Dünyada başka bir ordu böyle harekatı yapmış olsaydı olabilecek kayıpları siz düşünün. Bizim askerimiz öyle bir askerdir ki yavru bir köpeği sırt çantasına koyabilecek kadar merhametlidir. Allah askerimiz, polisimize ve güvenlik korucularımıza güç, kuvvet versin, ayaklarını taşa değdirmesin."

Ormanbağı köyü muhtarı Abdurrahman Öneryıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman devletin yanında ve askerle omuz omuza mücadele etmeye devam edeceklerini aktardı.

Vali Atik ve beraberindekiler, şehit asker Hayrettin Dindar'ın ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Akif Dindar'la görüşen Atik, teröristlerin hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını kaydetti.

Atik, Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek asker ve polislerin yeni yılını kutladı.

Şirvan'daki temaslarının ardından Siirt'e dönen Atik, kentteki uygulama noktalarında görev başındaki polisleri ziyaret etti.

Kaynak: AA