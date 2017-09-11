Siirt Valisi Atik: "Varilin Nereden Getirildiğini Bilmiyoruz"

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Aktaş köyünde 23'ü çocuk 40 kişinin zehirlenmesine neden olan varilin nereden getirildiğinin bilinmediğini belirtti.



Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Milletvekili Yasin Aktay ile birlikte, Aktaş köyünde zehirlenen 23'ü çocuk 40 kişinin kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesine geldi. Vatandaşları ziyaret eden Atik, hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Atik, varilin nereden ve nasıl getirildiğinin bilinmediğini belirterek, "Ama bildiğimiz bir şey var, vatandaşların bize ifade ettiği husus bu varilin bir vanasının olduğu, bunun vanasıyla oynandığı ve rüzgarın da etkisiyle sızan gazdan vatandaşlarımızın etkilendiğidir. Ayrıca köyün karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değil ve biz vatandaşlarımızı oradan uzaklaştırdık" dedi. - SİİRT