Siirt Valisi Atik'ten köy yollarında inceleme

17.09.2019 17:08

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Ilısu Barajı ile su altında kalacak köylere ulaşım için yapılan alternatif yollarla ilgili çalışmaları inceledi.

Kalender köyü sınırlarında devam eden yol yapım çalışmaları ile ilgili İl Özel İdaresi ve firma yetkililerinden bilgi alan Atik, su altında kalacak yollar için köylerin mağdur olmaması için DSİ Genel Müdürlüğü nezdinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Atik, Kavaközü ve Bağgöze köyleri arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik yolun bu yıl ıslah edileceğini, gelecek yıl da yatırım programına alınarak asfaltlanacağını kaydetti.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için büyük gayret sarf ettiklerini belirtti.

Vali Atik'e ziyaretlerinde Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Özel İdare Genel Sekteri Hifzullah Canpolat da eşlik etti.

Kaynak: AA