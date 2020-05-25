Siirt Valisi Atik'ten güvenlik güçleri ve kamu çalışanlarına bayram ziyareti Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, görevi başındaki güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve itfaiye ekiplerine bayram ziyaretinde bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, görevi başındaki güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve itfaiye ekiplerine bayram ziyaretinde bulundu.

Atik, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Bayramın birlik ve dayanışma olduğunu dile getiren Atik, "Herkesin bayramını kutluyorum. Allah asker ve polisimizin ayağına taş değdirmesin. Bu bayram biraz buruk oldu. En kısa zamanda bu zorlu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Daha güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle sevgilerimi sunuyorum." dedi.

Atik ve beraberindekiler daha sonra Siirt Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları ve hastalar ile Siirt Belediyesindeki itfaiye ekiplerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

Kaynak: AA