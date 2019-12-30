Siirt Valisi Atik'ten esnaf ziyareti

30.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:36

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, esnaf ziyaretinde bulundu.

Atik, beraberinde Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile Güres Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Esnafın sorun ve talepleri dinleyen Atik, vatandaşların yeni yılını kutladı, güvenlik için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Esnaf, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA