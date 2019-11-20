Siirt Valisi Atik spor tesislerinde inceleme yaptı
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, yapımı devam eden İl Özel İdaresi Eğitim ve Dinlenme tesislerinde incelemede bulundu.
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, yapımı devam eden İl Özel İdaresi Eğitim ve Dinlenme tesislerinde incelemede bulundu.
Atik, İl Özel İdaresince şehre 10 kilometre uzaklığındaki Kezer mevkisinde 5 dönüm alan üzerinde yapımı devam eden tesiste yapımı tamamlanan spor alanlarını inceledi.
İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla ilin önemli bir eksikliğinin daha giderilmiş olacağını işaret eden Atik, şöyle konuştu:
"Tesisin birinci etabı spor kompleksi hizmet vermektedir ve takım burada konaklayarak idmanlarını ve günlük ihtiyaçlarını modern tesiste karşılamaktadır. Projenin ikinci etabında ise futbol sahası büyüklüğünde yeşil çim saha, 5 dönüm arazi üzerine kurulacak. Projede ayrıca aqua park, mesire alanlarımız ve otopark yer alacak. Tesisimizin ikinci etabı bitmesi durumunda ilimiz modern bir spor tesisine kavuşacak ve bölge tek olacak."