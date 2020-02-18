Siirt Valisi Atik, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinledi

18.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:54

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.



Atik, bir kafede düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerine her zaman değer verdiklerini, Siirt'in menfaatleri doğrultusunda hep birlikte çalışacaklarını belirtti.



Kentte yürütülen yatırımlar hakkında bilgi veren Atik, şöyle konuştu:

"Huzur ve barış ikliminin sağlanmasında ve sorunlarının çözümünde sivil toplum örgütleri önemli katkılar sunuyor. Sivil toplum, devletin sahadaki gözü ve kulağıdır. Hepimizin amacı kenti daha yaşanılabilir bir hale getirmektir. Önümüzdeki haftalarda meslek örgütleri, sendikalar ile yerel ve yaygın basın mensupları ile de bir araya geleceğiz. Ortak akıl ile kentin sorunlarını çözüme kavuşturacağız."

Toplantı, öneri ve taleplerinin dinlenmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA