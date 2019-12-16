Siirt Valisi Atik, petrol sahasında inceleme yaptı
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Siirt Valisi Atik, petrol sahasında inceleme yaptı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, petrol sahasında incelemede bulundu.

16.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:58
Siirt Valisi Atik, petrol sahasında inceleme yaptı

Valisi Ali Fuat Atik, petrol sahasında incelemede bulundu.

Beraberinde AK Parti Siirt Milletvekilli Osman Ören ve İl Emniyet Müdürü Saruhan ile ilçesi Bayıryüzü köyündeki Doğu Sadak-1 petrol sahasına gelen Atik, üretim ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede sağlanan huzur ortamıyla yatırımların arttığına işaret eden Atik, "Petrol sahasında 5 kuyudan 2 bin 500 metre derinlikten günde yaklaşık 700 varil ham petrol çıkarılıyor. Çıkarılan ham petrol tankerlerle Batman TPAO taşınıyor. Bölgede Petrol rezerv miktarı ve saha geliştirme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Atik, daha sonra geçtiği Eruh'ta Kaymakam Ali Erdoğan ve Eruh Belediye Başkanı Cehver Çiftçi'yi ziyaret etti.

Kaynak: AA
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