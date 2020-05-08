Siirt Valisi Atik kentin sorunlarını Bakan Kurum'a aktardı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında ilin sorunlarını aktardı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında ilin sorunlarını aktardı.

Atik, video konferansla düzenlenen toplantıda Siirt'in kentsel dönüşüm, sosyal konutlar, millet bahçesi çalışmaları, altyapı ve çevre yatırımlarıyla ilgili talepleri aktardı.

Siirt'te kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılacağını belirten Atik, "Mülkiyeti TOKİ'ye ait eski Siirt Devlet Hastanesinin bulunduğu alanın Millet Bahçesi olarak yapılması yönünde Sayın Bakanımıza teklifte bulunduk. İnşallah en kısa zamanda planlamalar yapılarak, hızlı bir şekilde uygulamaya geçilecek. Kentsel dönüşüm için Bakanımızın talimatları doğrultusunda Siirt Ulu Cami etrafındaki çarpık yapılar yıkılarak o bölgede çalışmalar hızlandırılacak."

Atik, toplantıda Bakan Kurum'un bugüne kadar Siirt'te 1224 konutun inşasının gerçekleştirildiğini, 100 bin sosyal konut kapsamında Siirt'te 304 konut inşa edileceğini, son 18 yılda 9 milyar lira yatırım yapıldığını, Siirt'te millet bahçesi için çalışma başlatılacağının müjdesini verdiğini kaybetti.

Kaynak: AA