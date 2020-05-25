Siirt Valisi Atik askeri üst bölgesinde Mehmetçik ile bayramlaştı
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Siirt Valisi Atik askeri üst bölgesinde Mehmetçik ile bayramlaştı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, Şirvan ilçesindeki askeri üs bölgesinde Mehmetçik ile bayramlaştı.

Siirt Valisi Atik askeri üst bölgesinde Mehmetçik ile bayramlaştı
25.05.2020 18:53 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:50

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, Şirvan ilçesindeki askeri üs bölgesinde Mehmetçik ile bayramlaştı.

Atik, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Şirvan Kaymakamı Memiş İnan, Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Hifzullah Canpolat ile Boğaztepe askeri üs bölgesini ziyaret ederek, askerlerin bayramını kutladı.

Güvenlik güçlerinin halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını belirten Atik, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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