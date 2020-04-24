Siirt Valisi Atik, ailesiyle birlikte balkonda İstiklal Marşı okudu
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23 Nisan, Siirt, Güncel, Haber

Siirt Valisi Atik, ailesiyle birlikte balkonda İstiklal Marşı okudu

Siirt Valisi Atik, ailesiyle birlikte balkonda İstiklal Marşı okuduSİİRT'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları programında Vali Ali Fuat Atik, eşi ve çocuğuyla balkonda İstiklal Marşı'nı okudu.

24.04.2020 00:45 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:48

Siirt Valisi Atik, ailesiyle birlikte balkonda İstiklal Marşı okudu

SİİRT'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları programında Vali Ali Fuat Atik, eşi ve çocuğuyla balkonda İstiklal Marşı'nı okudu.

Siirt'te yaşayanlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında tek yürek oldu. Saat 21.00'de balkon ve pencereye ellerindeki Türk bayrağıyla çıkan kent sakinleri hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Kutlamalarda Vali Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik ve çocuğuyla birlikte valilik konağında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okudukları İstiklal Marşı'yla coşkuyla kutladı.

Siirt Valisi Atik, ailesiyle birlikte balkonda İstiklal Marşı okudu

Kaynak: DHA

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