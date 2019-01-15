Siirt Valisi Ali Fuat Atik Açıklaması

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "Siirt Havalimanında çalışmalar bitme aşamasında. Sömestir tatili dönüşü Siirt'e gelecekler inşallah uçakla gelecek diye düşünüyorum." dedi.

Vali Atik, bir kafede 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın mensuplarının gününü kutlayan Atik, il dışında olduğu için programın geç düzenlendiğini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atik, kentte uçak seferlerinin düzenlenmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, "Siirt Havalimanında çalışmalar bitme aşamasında. İnşallah terminal binasını da yaptıracağız, bunun gayreti içindeyiz. Sömestir tatili dönüşü Siirt'e gelecekler inşallah uçakla gelecek diye düşünüyorum." diye konuştu.

Siirt-Batman kara yolunda yürütülen çalışmaları da yakından takip ettiklerini kaydeden Atik, yolun tamamlanmasıyla kente ulaşımın çok daha kolay olacağını sözlerine ekledi.

Siirt Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Durak da bu anlamlı günde gazetecileri unutmayan Vali Atik'e teşekkür etti.

Kaynak: AA