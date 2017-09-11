Siirt Valiliğinden 'Varil' Açıklaması

Siirt Valiliği, Aktaş köyünde bulunan varildeki sızıntıdan dolayı 23 çocuk ve 17 yetişkinin kimyasal maddeden etkilendiğini, hastaneye kaldırılan vatandaşların şu an için hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "11 Eylül 2017 günü 18.30 sıralarında ilimiz merkeze bağlı Aktaş köyünde, yaygın bulantı ve kusma şikayetlerinin bildirilmesi üzerine, 112 Acil, AFAD ve Kızılay ekipleri olay yerine intikal ettirilmiş olup, ilk belirlemelere göre köylüler tarafından bulunan ve kimyasal madde içerdiği değerlendirilen bir varil içindeki sızıntıdan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kimyasal maddeden etkilenen 17 yetişkin ve 23 çocuk, ilimiz Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şuan için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Köyde diğer vatandaşlarımızın etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.



(İHA)