İHA'lar Tespit Etti, 4 Terörist Öldürüldü

Siirt Valiliği, Pervari kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

4 TERÖRİST TESPİT EDİLDİ

Siirt Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

1 Haziran 2018 günü bir gurup BTO mensubunun, Pervari ilçesi Cevizagacı Tepe bölgesine geleceği bilgisinin alınması üzerine, bölgeye İnsansız Hava Aracı (IHA) yönlendirilmiş, yapılan keşif faaliyeti esnasında bölgede 4 terörist tespit edilmiştir. Siirt İl Jandarma komutanlığı tarafından talep edilen Yakın Hava Desteği (YHD) ile saat 12.15 sıralarında iki ayrı hedef aynı anda vurulmuştur.

TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgenin temas aramasını yapmak üzerine aynı gün 4 JOH timi ve 2 GK Özel Timi helikopter ile bölgeye indirilmiştir. Operasyona katılan birliklerce icra edilen arazi araması esnasında söz konusu bölgede tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde çok silah parçaları, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.

GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON DEVAM ETMEKTEDİR

Ele geçirilen malzemeler ile ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, adli tahkikata başlanmıştır. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam etmektedir.