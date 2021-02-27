Siirt Valiliğinden eğitime ilişkin açıklama

Siirt'te haftanın dört günü yüz yüze yapılan eğitim 5 güne çıkarıldı.

Siirt'te haftanın dört günü yüz yüze yapılan eğitim 5 güne çıkarıldı.

Valilikten yapılan açıklamamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı.

Kovid-19 ile mücadelede 1 Mart sonrasında salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin buna göre belirleneceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim, haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak. 22 Ocak'tan bu yana uygulanan 8 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze yapılacak. Alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart itibariyle başlanabilecek. 1 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınacak kararlar çerçevesinde risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre gerekli adımlar atılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz