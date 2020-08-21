Siirt Valiliği personeli kan verdi Siirt Valiliği ile Türk Kızılay Derneği iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Siirt Valiliği ile Türk Kızılay Derneği iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Valilik personeli, Kızılay Şubesi gönüllülerince Valilik girişinde kurulan geçici kan standında bağışta bulundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kampanyaya katılan herkese teşekkür etti.

Salgın dolayısıyla kan stoklarındaki ciddi azalma görüldüğüne dikkati çeken Hacıbektaşoğlu, tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sağlıklı her bireyin gönüllülük esasına dayalı kan bağışında bulunmasını istedi.

Kampanyanın diğer kamu kurum ve kuruluşlarında devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA