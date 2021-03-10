Siirt Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca'dan kurum ziyareti
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Siirt Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca'dan kurum ziyareti

10.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:42
Siirt Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca'dan kurum ziyareti

Siirt Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Siirt Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Karaca, ziyarette yapılan çalışmalarla ilgili kurum müdürü Ergün Demirhan'dan bilgi aldı.

Kurum yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, tarımsal faaliyetlerle ilgili bilgi alışverişi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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