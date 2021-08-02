Siirt Üniversitesinde "Tercih ve tanıtım günleri" düzenlendi
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Siirt Üniversitesinde "Tercih ve tanıtım günleri" düzenlendi

Siirt Üniversitesinde 'Tercih ve tanıtım günleri' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Üniversitesi, öğrencilerin üniversiteyi daha yakından tanımaları ve doğru tercih yapmalarını sağlamak amacıyla tercih ve tanıtım günleri düzenledi.

Siirt Üniversitesi, öğrencilerin üniversiteyi daha yakından tanımaları ve doğru tercih yapmalarını sağlamak amacıyla tercih ve tanıtım günleri düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, öğrencilerin doğru tercih yapmalarını sağlamak amacıyla bugün başlayan tercih ve tanıtım günlerinin 6 Ağustos'ta sona ereceği bildirildi.

Salgın nedeniyle tercih tanıtım günlerinin bu yıl üniversitenin sosyal medya hesabından çevrimiçi yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Şimdi doğru kararı verip, doğru tercih yapma zamanı. Siirt Üniversitesi olarak dijital iletişimin hızla arttığı bu dönemde; daha önce şehir merkezi ve kampüsümüzde fiziksel olarak gerçekleştirdiğimiz tercih tanıtım günlerini aday öğrencilerimiz için dijital platformlarda gerçekleştiriyoruz. Siirt Üniversitesinin fakülte ve bölümleri, sosyal olanakları, akademik camia, burs olanakları ve sunulan akademik imkanlar ve kariyer yönelimi ile ilgili sorular doğrudan dekan ve müdürlere sorularak, detaylı bilgi alınabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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