Siirt Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
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Siirt Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Siirt Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Üniversitesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Siirt Üniversitesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında senato salonunda düzenlenen törene, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ömer Şahin, Prof. Dr. Tekin Şahin ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Şındak, üniversite bünyesinde yapılan hizmetleri paylaştı, 2 bin 84 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Uzaktan eğitimde önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Şındak, emek veren tüm hoca ve öğrencilere teşekkür etti.

Üniversite birincisi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Betül Tren, mezun olmanın sevincini yaşadığını ifade ederek, emeği geçen tüm hocalarına teşekkürlerini iletti.

Tören sonunda Prof. Dr. Şındak ve rektör yardımcıları tarafından öğrencilere belgeleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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